Türkiye’nin önde gelen Kanallarından biri, Türkiye’nin en iyi 3 televizyon haber editörünü arıyor.

Eğer ki;

diyorsanız;

gazeteci1923@gmail.com adresine, en geç 5 Temmuz akşamına kadar mail atın. Mail’de hem CV’niz olsun, hem de çok uzatmadan neden “ Türkiye’nin en iyi televizyon haber editörü “ olduğunuzu, kendi üslubunuzla anlatın.

Eğer halen bir kurumda çalışıyorsanız, başvurunuz namusumuza emanettir.

Birlikte çalışmak umuduyla…