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Türkiye’nin önde gelen Kanallarından biri, Türkiye’nin en iyi 3 televizyon haber editörünü arıyor.
Eğer ki;* TV haber bültenini gerekirse tek başıma yönetirim,
* Lider olunmaz, lider doğulur şiarının yaşayan örneğiyim,
* Yaratıcılıkta tek rakibim Steve Jobs’dı. O da sizlere ömür,
* Haber refleksim, bir çita’dan daha hızlıdır,
* Kelimeler ile adeta dans ederim,
* İstersem film çekecek kadar video prodüksiyon yeteneğim var,
* Haberle yatarım, haberle kalkarım,
* Rating’in mantığını, herkesden iyi bilirim
diyorsanız;
gazeteci1923@gmail.com adresine, en geç 5 Temmuz akşamına kadar mail atın. Mail’de hem CV’niz olsun, hem de çok uzatmadan neden “ Türkiye’nin en iyi televizyon haber editörü “ olduğunuzu, kendi üslubunuzla anlatın.
Eğer halen bir kurumda çalışıyorsanız, başvurunuz namusumuza emanettir.
Birlikte çalışmak umuduyla…